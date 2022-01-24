В горсовете прошло совещание по вопросам безопасности

На рабочем совещание в мэрии обстановку в Харькове называют спокойной и заявляют, что поводов для беспокойства и у харьковчан нет и паники быть не должно.

Однако мэр Харькова в качестве превентивных мер все же поручил профильным структурам отработать действия в случае чрезвычайных ситуаций по своим сферам деятельности совместно с подразделениями территориальной обороны и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Игорь Терехов отметил, что в городе есть все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность.

«Мы живем в таком положении уже почти восемь лет. Мы не допускали и не допустим никаких провокаций и будем действовать очень жестко, их пресекая. У харьковчан не должно быть никаких поводов для беспокойства», – подчеркнул городской голова.

Агентство Телевидения Новости