Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 144

В Харьковской области за сутки коронавирус выявлен более чем у тысячи человек

В Харьковской области за сутки коронавирус выявлен более чем у тысячи человек

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1019 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 человека умерли.

По данным ХОГА, большинство заболевших (717) – жители Харькова. 41 заболевший – в Харьковском районе, 64 – в Изюмском, 53 – в Лозовском, 47 – в Чугуевском, 40 – в Красноградском, 30 – в Купянском и 27 – в Богодуховском районах.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1193 случаях и было зафиксировано 3 летальных исхода.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Львовская область (2036 заболевших), на втором – Ивано-Франковская (1765).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 