В Харьковской области за сутки коронавирус выявлен более чем у тысячи человек

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1019 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 человека умерли.

По данным ХОГА, большинство заболевших (717) – жители Харькова. 41 заболевший – в Харьковском районе, 64 – в Изюмском, 53 – в Лозовском, 47 – в Чугуевском, 40 – в Красноградском, 30 – в Купянском и 27 – в Богодуховском районах.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1193 случаях и было зафиксировано 3 летальных исхода.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Львовская область (2036 заболевших), на втором – Ивано-Франковская (1765).

Агентство Телевидения Новости