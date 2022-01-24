СБУ отработала 10 сценариев на случай проявления российской агрессии в Харьковской области

В Харьковской области силовые структуры отработали более 10 возможных сценариев развития событий в связи с возможной российской агрессией, сообщил сегодня на аппаратном совещании в ХОГА начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

«Тільки за останній час на Харківщині всіма підрозділами, які входять до скаладу АТЦ, було проведено понад 134 навчань, тобто фактичн кожні 2, 3 дні. Відбувалось бойове злагодження між усима силовими стурктурами, між правоохоронним блоком, де відпрацьовувались різні сценарії. Нам відомо більше 10 потенційних сценаріїв – відпрацьовані всі. Відпрацьовані навіть при повній зміні керівництва, керівного складу», – заявил Роман Дудин.

По словам начальника Харьковского пограничного отряда Олега Ковальчука, который также принимал участие в совещании в ХОГА, охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, обеспечивается круглосуточный мониторинг границ. По данным пограничников, обстановка на настоящий момент спокойная и контролируемая, со стороны РФ каких-то нестандартных действий не наблюдается.

Агентство Телевидения Новости