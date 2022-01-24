METALIST ALL-STAR GAME: на матч легенд реализовано 21 500 билетов

Продолжается продажа билетов на главное футбольное событие года – Metalist All-Star Game. Матч легенд состоится 28 мая, но уже сейчас понятно, что поединок соберет аншлаг.

Так, по состоянию на 14:00 воскресенья, 23 января, на матч легенд реализовано уже 21 500 билетов.

Общее же количество заявок на посещение игры достигло 54 000, часть из которых будут обработаны и выведены из продажи в ближайшее время. Заявки поступают не только из всех районов Харьковской области, но также из Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Киевской и Львовской областей.

Также приятно отметить, что большое желание побывать на Metalist All-Star Game выражают районные госадминистрации и детско-юношеские спортивные школы Харьковской области, которые уже забронировали весомую часть билетов и в ближайшее время получат их.

Интерес к матчу легенд настолько велик, что желание побывать на игре изъявили фанаты желто-синих из Польши, Германии, Австрии и других стран мира.

Обращаем ваше внимание, что до 31 января включительно «Металлист» дарит самым преданным болельщикам 20% скидку на билеты, которую можно получить, введя промокод All-star.

Для обладателей абонементов на домашние матчи «Металлиста» вход на Metalist All-Star Game свободный!

Только Харьков! Только победа!

Агентство Телевидения Новости