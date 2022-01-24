По данным патрульной полиции, нетрезвых водителей стало больше

Патрульная полиция Украины подвела итоги 2021 года: опубликована статистика по управлению транспортом в нетрезвом состоянии и резонансным ДТП с участием пьяных водителей.

За 2021 год на территории Украины сотрудники патрульной полиции оформили 5019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения: 113 человек погибли и 1072 получили травмы.

Также в 2021 году патрульные зафиксировали и оформили 133 289 водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения. Для сравнения, статистика за 2020 год – 129 480 водителей.

Уже с начала этого года зафиксировано 6567 случаев нетрезвого управления.

Агентство Телевидения Новости