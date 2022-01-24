Фиктивное трудоустройство в детский сад: правоохранители разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств

В детском саду Балаклейского района заведующая организовала фиктивное трудоустройство: несколько работников детсада существовали только в документах, а зарплату за этих сотрудников получала руководительница заведения, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По месту жительства заведующей дошкольного учебного заведения и его фиктивных сотрудников были проведены санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По месту проживания заведующей детсада изъяли около 20 000 долларов США и 200 тысяч гривен, у фиктивного охранника детского учреждения – около 35 000 долларов, 5 000 евро, 500 000 гривен и около 2 тонн металлолома. Как оказалось, мужчина вместо охраны детсадасада занимался незаконным оборотом металлолома, что является признаком преступления, предусмотренного ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) УК Украины.

Дому у еще одного фигуранта полиция изъяла наркосодержащее растительное вещество, которое он хранил для собственного употребления (ст. 309 УК Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости