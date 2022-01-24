Британия и США начали частичную эвакуацию сотрудников посольств и их семей из Киева

Великобритания подтвердила, что вслед за американскими дипломатами вывозит из Киева часть сотрудников посольства. Причиной стала угроза агрессивных действий со стороны России. Тем не менее, посольство объявило, что закрываться не будет, оставшийся персонал продолжит работу, сообщают «Факты».

Официальные представители Евросоюза дали понять, что о ситуации на границе Украины с Россией осведомлены, но пока эвакуация дипломатов не планируется. «Думаю, нет причин драматизировать ситуацию… Я не думаю, что мы сейчас должны покидать Украину, выезжать. Но я думаю, что если у госсекретаря США Блинкена есть иная информация, то он поделится ею с нами», – заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, он не видит причин эвакуировать европейские посольства из Украины.

Напомним, сегодня утром госдеп США обнародовал заявление о своем приказе эвакуироваться из Украины родственникам дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников. Об этом сообщает «Европейская правда».

Санкционированный отъезд дает действующим сотрудникам право уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи американских дипломатов безальтернативно покинули страну, пояснили в Госдепе.

В США не исключили возможности эвакуации из других дипмиссий западных государств. «Госдепартамент принял это решение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности… Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию», – говорится в заявлении.

«Мы делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа», – пояснили в США. «Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в такой непредсказуемой ситуации. Поэтому граждане США, если они решили покинуть страну, должны планировать свой отъезд соответствующим образом, в том числе, полагаясь на собственные силы и коммерческие варианты выезда», – говорится в объяснении Госдепа. Дипведомство добавило, что полноценная работа посольства в Киеве продолжится, в Соединенные Штаты остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем поставок вооружения.

Агентство Телевидения Новости