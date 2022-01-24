COVID-19: за сутки в Украине заболели почти 13 тысяч человек, 67 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 1 826 детей и 224 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 1 836 человек;летальных случаев – 67;выздоровели – 2 430 человек.

Днем ранее было выявлено 15 444 инфицированных и зафиксировано 86 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (2036), Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Черновицкой (837) областях.

Агентство Телевидения Новости