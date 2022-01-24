Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 74

Фанат с ножом выбежал на поле во время футбольного матча

Фанат с ножом выбежал на поле во время футбольного матча

Последствия могли оказаться ужасными.

В Бразилии в футбольном матче молодежных команд «Палмейрас» (U20) и «Сан-Паулу» (U20) на поле в конце второго тайма выбежал фанат с ножом и направился к футболистам.

К счастью, он не сумел применить это холодное оружие, и нож оказался у арбитра.

Затем выбежали еще два фаната. При этом с трибун на поле летели различные предметы.

В конце концов матч был доигран в столь экстремальных условиях. Финальный свисток зафиксировал победу «Палмейраса» (U20) со счетом 1:0.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 