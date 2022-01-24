Фанат с ножом выбежал на поле во время футбольного матча

Последствия могли оказаться ужасными.

В Бразилии в футбольном матче молодежных команд «Палмейрас» (U20) и «Сан-Паулу» (U20) на поле в конце второго тайма выбежал фанат с ножом и направился к футболистам.

К счастью, он не сумел применить это холодное оружие, и нож оказался у арбитра.

Затем выбежали еще два фаната. При этом с трибун на поле летели различные предметы.

В конце концов матч был доигран в столь экстремальных условиях. Финальный свисток зафиксировал победу «Палмейраса» (U20) со счетом 1:0.





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