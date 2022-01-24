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Харьков вышел на «оранжевый» уровень эпидопасности

Харьков вышел на «оранжевый» уровень эпидопасности

По состоянию на 24 января к «оранжевой» зоне эпидемической опасности отнесено 10 регионов. Так, к «оранжевой» зоне карантина сегодня отнесены Винницкая, Житомирская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Ивано-Франковская область перешла сегодня в «красную» зону.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень госпитализаций превышен в Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Харьковская область пока превысила один показатель – коэффициент выявления случаев инфицирования.

Харьков вышел на «оранжевый» уровень эпидопасности

Агентство Телевидения Новости

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