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На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

Сегодня утром на улице 12 Апреля, 22, в результате сильного порыва ветра припаркованный Chery Amulet оказался под поваленным деревом. Освобождать заблокированный автомобиль пришлось спасателям.

За сутки спасатели Харьковщины трижды выезжали на помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Накануне на номер 101 поступило сообщение о том, что на трассе Волчанск-Харьков в районе поселка Бугаевка съехал в кювет Opel Zafira. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль на безопасный участок дороги.

Сегодня утром в 07:25 спасатели помогли водителям двух грузовиков МАN, водители которых не могли тронуться с места на оледеневшей и заснеженной дороге. Фуры застряли на пр. Московском, 268 Ж и на ул. Роганской, 147.

Спасатели 8-й и 25-й частей ГСЧС на автомобилях повышенной проходимости помогли отбуксировать грузовики на безопасные для передвижения участки дороги.

На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

Агентство Телевидения Новости

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