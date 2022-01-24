На улице 12 Апреля на автомобиль упало дерево

Сегодня утром на улице 12 Апреля, 22, в результате сильного порыва ветра припаркованный Chery Amulet оказался под поваленным деревом. Освобождать заблокированный автомобиль пришлось спасателям.

За сутки спасатели Харьковщины трижды выезжали на помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Накануне на номер 101 поступило сообщение о том, что на трассе Волчанск-Харьков в районе поселка Бугаевка съехал в кювет Opel Zafira. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль на безопасный участок дороги.

Сегодня утром в 07:25 спасатели помогли водителям двух грузовиков МАN, водители которых не могли тронуться с места на оледеневшей и заснеженной дороге. Фуры застряли на пр. Московском, 268 Ж и на ул. Роганской, 147.

Спасатели 8-й и 25-й частей ГСЧС на автомобилях повышенной проходимости помогли отбуксировать грузовики на безопасные для передвижения участки дороги.

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