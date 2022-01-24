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«Сумасшедший» флэш-моб во время хоккейного матча

«Сумасшедший» флэш-моб во время хоккейного матча

Как только был забит гол, на лёд полетели с трибун тысячи, даже десятки тысяч мягких игрушек.

Так случилось в матче чемпионата АХЛ между «Херши» и «Хартфордом».

Болельщики «Херши» устраивают подобный флэш-моб на домашних матчах своей команды раз в год. Правда, в прошлом году из-за коронавируса это мероприятие не проводилось.

На сей же раз на ледовую площадку было брошено в общей сложности 52 341 игрушку. Это — новый рекорд.


Агентство Телевидения Новости

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