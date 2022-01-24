В пожаре на Салтовке пострадал мужчина

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки, на 3 этаже. Екатерина Пономаренко живет этажом ниже. Говорит, вечером увидела густой черный дым, изрядно ее испугавший.

Екатерина Пономаренко, местная жительница

Я помітила дим, коли вийшла у дитячу кімнату. Вона розташована на той бік, де була пожежа і помітила дуже багато диму, десь дуже близько. Я вийшла у під’їзд і зрозуміла, що тут вже повно народу. Не було зрозуміло де саме пожежа, як сильно горить, ну, нічого не зрозуміло. Через те, що ми нижче знаходимося дим не йшов до нас, але люди з вищих поверхів бачили, що горить давненько, я так розумію.

Соседи начали срочно звонить пожарным. Спикер ГСЧС Евгений Василенко рассказывает, что этот пожар едва не закончился смертью для хозяина жилья. Во время тушения спасатели нашли без сознания мужчину, который уже надышался ядовитым дымом.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить квартира а 3 поверсі. З задимленої оселі було врятовано чоловіка — це власник даної оселі. Чоловік 1972 року народження, його у непритомному стані винесли на свіже повітря і передали бригаді медиків.

На месте происшествия врачи сразу предоставили ему первую медицинскую помощь. После чего пострадавшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

По прибуттю бригади був знайдений мужчина, безсвідомості, в комі. Попередньо йому поставлений діагноз – отравлення чадним газом і шпиталізований у токсикологічне відділення лікарні номер 2.

Все обстоятельства и причины пожара должны быть установлены экспертами. Предварительно рассматривают две версии – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.

Агентство Телевидения Новости