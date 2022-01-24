«Фантомные» патрули появятся на дорогах уже завтра утром

Завтра в 8 утра новые полицейские автомобили PHANTOM выезжают на полноценное патрулирование. Об этом сообщил замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, в Харькове пока что «фантомов» нет – только в Департаменте патрульной полиции. Скорее всего, они запустятся и в регионах, но сроки пока не называются.

Патрульный автомобиль PHANTOM – это Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Спецавтомобиль сертифицирован по модулям В и F и нормирован в соответствии с требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен фиксировать нарушения ПДД.

Как происходит фиксация админправонарушения и привлечения нарушителя к ответственности:

➡️Автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют проводить измерения скорости, как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

➡️ После чего метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая соответствующие метаданные прорабатывает и автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или соответствующий пользователь.

➡️ Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Может ли осуществляться фиксация правонарушений не в автоматическом режиме

Да. Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они могут фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования фантома. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям.

Как будет происходить привлечение к ответственности таких водителей

В «фантоме» патрулируют инспекторы. В таком случае они согласно требованиям статьи 35 ЗУ «О Национальной полиции» будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекаться к ответственности в этих случаях будут водители остановленных авто.

В текущем году по Госпрограмме (реализовывается Мининфраструктурой) запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей.

По словам Белошицкого, начало работы «фантомных» патрулей – это еще один важный шаг к уменьшению числа погибших и пострадавших на дорогах.

Агентство Телевидения Новости