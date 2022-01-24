ДТП на трасе Харьков-Волчанск: водитель оказался в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Харьков-Волчанск: в полиции сообщили, что водитель Opel не справился с управлением и слетел с дороги. В результате ДТП он получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Легковий автомобіль злетів із траси. В результаті постраждав водій автомобіля і він був бригадою екстреною медичною допомогою доставлений в політравму лікарні швидкої допомоги міста Харкова з діагнозом черепно-мозкова травма, забій грудної клітини.

А в Чугуевском районе под колесами грузовика оказался пешеход. Правоохранители говорят: мужчина шел прямопо проезжей части в темное время суток. По данному факту сотрудники полиции уже открыли уголовное производство, а транспорт эвакуировали на площадку временного содержания.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Вантажівка наїхала на чоловіка приблизно 45 років. До прибуття бригади було діагностовано смерть біологічну.

А на проспекте Льва Ландау произошло ДТП при участии сразу трех автомобилей. В патрульной полиции сообщили, что водитель Audi нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной. В результате удара автомобиль отбросило и он протаранил еще и Renault. Во время общения с водителем сотрудники полиции заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от прохождения проверки на драгере мужчина отказался.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской обл.

На кермувальника патрульні поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 124 Кодексу України про правопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху. Що спричинили до механічних пошкоджень транспортних засобів. А також за статтею частини першої статті 130 Кодексу України про правопорушення, а саме відмова від огляду на стан алкогольного сп’яніння.

Только за прошедшие сутки сотрудники ГСЧС три раза выезжали на помощь водителям, ставшим заложниками непогоды. Из-за скользкой дороги машины вылетали с трассы и не могли самостоятельно выехать, поэтому спасатели с помощью спецтранспорта вытаскивали их. Также сотрудники ГСЧС помогали водителям преодолевать проблемные участки дороги.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Надавали допомогу водіям вантажних автомобілів, котрі на своїх автомобілях застрягли на слизькій частині дороги. Також за допомогою буксировочного тросу було вилучено вантажівку на рівну частину дороги.

Всего за минувшие выходные патрульные обработали более тысячи вызовов, зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествий, а также остановили 27 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости