Харьковские патрульные задержали наркокурьера

Сегодня днем во время патрулирования на улице Конторской внимание патрульных привлек мужчина, поведение которого показалось полицейским подозрительным.

Гражданин при виде полиции резко изменил направление движения. Полицейские остановили гражданина для проверки. Во время общения мужчина заметно нервничал и, как оказалось, не зря: выяснилось, что при себе у него были пакеты с веществами растительного и синтетического происхождения. По словам гражданина, эти вещества являются наркотическими.

Для проведения ответных следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.

В пресс-службе УПП Харьковской области напоминают: работает чат-бот DrugHunters https://t.me/drughunters_ukraine_bot, помогающий разоблачать сбыт наркотиков.

Агентство Телевидения Новости