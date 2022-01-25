Зірочки на пляшці: як правильно читати маркування коньяку

Коньяком у нас заведено називати всі міцні алкогольні напої, виготовлені з певних сортів винограду за особливою технологією. Як сусло використовується сухе біле вино. Спирт переганяється й потім витримується у дубових бочках. Термін витримки та інші нюанси технології вказуються на етикетці. "Зірочки" та літерні позначення використовують саме з цією метою.

Три зірочки

На етикетці українського коньяку вони кажуть нам, що наймолодший спирт у купажі витримано не менше трьох років. Але якщо ви тримаєте в руках продукцію російських виноробів, то спирт у ньому молодший. Класифікація, прийнята у РФ, дозволяє "три зірочки" додавати до складу напою спирти, витримані тільки два роки.

Молодий не означає поганий. Якщо вам потрібна основа для коктейлів, то краще ніж тризірковий коньяк вам нічого не знайти. Молоді коньячні спирти, звичайно, не мають того багатого букета, що витримані. Але вони легко п'ються, не мають такого терпкого смаку та складного посмаку. Чудовий напій для вечірки. Можна споживати навіть у розведеному вигляді. Для цього краще використовувати виноградний, яблучний або вишневий сік.

Чотири зірочки

А це позначення говорить нам, що наймолодший спирт у купажі має не менше 4 років витримки. Стандарт однаковий і для України, і для інших країн, які раніше входили до складу СРСР.

Цей напій краще не розбавляти, а вживати у чистому вигляді. Він такий добрий, що багато любителів зупиняються на ньому і не витрачають гроші на дорожчі продукти. Ужгородський коньячний завод розробив чотирирічний коньяк спеціально для буфету Верховної Ради України. Але винороби вважали, що чотири зірочки на етикетці не дуже солідно виглядатимуть у такому закладі. Тож назвали коньяк "Закарпатським".

П'ять зірочок

Як не складно здогадатися, вік напою не менше 5 років. Зауважимо, що до складу можуть входити та старіші коньячні спирти. Тут уже все залежить від виробника. Ті, хто бажає випустити якісний продукт, можуть додавати до п'ятизіркового коньяку навіть спирт двадцятирічної витримки.

КВ − Коньяк витриманий

Наймолодший спирт у купажі витримується щонайменше 6 років. Це вже не простий, а марочний напій. Тобто випускається він за спеціальним рецептом і має своє найменування. Може вироблятися лише одним заводом, який уперше його створив.

Використовується лише у чистому вигляді у невеликих кількостях.

КВВК − Коньяк витриманий найвищої якості

Витримка не менше 8 років. Не кожен коньячний завод може собі дозволити робити такі напої. Потрібно мати великий запас старих спиртів, хорошу виробничу базу та першокласних спеціалістів у штаті.

КС − Коньяк старий

Витримка щонайменше 10 років. У СРСР саме на цьому маркуванні завершувалася класифікація. Найкращий продукт заводу. Продається виключно у дорогому подарунковому упакуванні.

ОС − Дуже старий

А цю класифікацію вимагали ввести виробники, коли в їхньому розпорядженні з'явилися спирти довгої витримки. Українські компанії ставлять її на коньяки, що містять спирти 15-річної витримки. В інших країнах колишнього СРСР маркування "ОС" ставлять на пляшки, що містять 20-річний спирт.

Джерело - https://spirt-opt.to/uk/category/cognac-uk/

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