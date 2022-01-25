Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 62

Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 25 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 25.01.22 г.

А также:

Киевский район:б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.22 г.

Московский районул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.01.22 г.

Холодногорский районул. Озерянская (Муранова), 37 к 20:00 25.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 