Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 25 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 25.01.22 г.

А также:

Киевский район:б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.22 г.

Московский районул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.22 г.

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.01.22 г.

Холодногорский районул. Озерянская (Муранова), 37 к 20:00 25.01.22 г.

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