ДТП на проспекте Науки, в котором пострадали двое детей: водителю изменили меру пресечения

В Харькове выпустили из-под стражи водителя-участника ДТП на проспекте Науки, в котором 7 ноября 2021 года пострадали двое детей. Ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«Водителю была изменена мера пресечения на домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждения средней и средней тяжести. Соответственно, статьи переквалифицированы на ч. 1 ст. 286-1 КК Украины», — рассказали в прокуратуре.

Решение об изменении меры пресечения водителю-участнику ДТП приняла судья Киевского суда Харькова Наталья Бородина.

Меру пресечения суд избрал на 60 суток.

Напомним, 7 ноября около 16:10 на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших — 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет — были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Правонарушителем оказался гражданин другого государства.Уголовное производство ранее было открыто и расследовалось по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости