COVID-19 в Украине: за сутки — более 19 тысяч заболевших
В Украине за сутки зафиксировано 19 118 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 809, медработников – 594)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 507 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 161, выздоровели 5 863 человека.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:
г. Киев – 1589;
Винницкая область – 1207;
Волынская область – 492;
Днепропетровская область – 574;
Донецкая область – 788;
Житомирская область – 269;
Закарпатская область – 680;
Запорожская область – 462;
Ивано-Франковская область – 1387;
Киевская область – 745;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 387;
Львовская область – 2299;
Николаевская область – 306;
Одесская область – 910;
Полтавская область – 697;
Ровенская область – 809;
Сумская область – 809;
Тернопольская область – 1164;
Харьковская область – 1038;
Херсонская область – 122;
Хмельницкая область – 579;
Черкасская область – 490;
Черновицкая область – 919;
Черниговская область – 301.
Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 24 января, за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3889488 случаев коронавируса; выздоровели – 3 591 201 заболевший; умерли – 99 443.
Кроме того, за сутки в Украине 69 546 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, — 24 700 человек, дополнительную дозу — 501 человек, бустерную дозу — 17 084 человека.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 191 379 человек, из них первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек.
В общей сложности в стране проведено 29 921 638 прививок.