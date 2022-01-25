COVID-19 в Украине: за сутки — более 19 тысяч заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 19 118 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 809, медработников – 594)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 507 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 161, выздоровели 5 863 человека.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:

г. Киев – 1589;

Винницкая область – 1207;

Волынская область – 492;

Днепропетровская область – 574;

Донецкая область – 788;

Житомирская область – 269;

Закарпатская область – 680;

Запорожская область – 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область – 745;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область – 306;

Одесская область – 910;

Полтавская область – 697;

Ровенская область – 809;

Сумская область – 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область – 122;

Хмельницкая область – 579;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 919;

Черниговская область – 301.

Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 24 января, за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3889488 случаев коронавируса; выздоровели – 3 591 201 заболевший; умерли – 99 443.

Кроме того, за сутки в Украине 69 546 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, — 24 700 человек, дополнительную дозу — 501 человек, бустерную дозу — 17 084 человека.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 191 379 человек, из них первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек.

В общей сложности в стране проведено 29 921 638 прививок.

Агентство Телевидения Новости