В Харькове увеличили размер пособия на похороны.

Соответствующее решение исполнительного комитета Харьковского городского совета «Об установлении размера помощи захоронения» от 19 января было опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Так, с 1 января сумма пособия на погребение некоторых категорий лиц составляет 1730 гривен.

«Установить с 01.01.2022 размер пособия на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, учитывая стоимость ритуальных услуг, но не более 1730,0 грн, за счет средств бюджета Харьковской городской территориальной громады», — говорится в решении.

По сравнению с прошлым годом размер пособия был увеличен на 100 гривен, так как 2021 году размер пособия составлял 1630 гривен.

Агентство Телевидения Новости