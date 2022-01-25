Украинцы, получившие бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат по 500 гривен дополнительно, — Зеленский

Граждане Украины, получившие «бустерную» дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы «єПідтримка» получат дополнительно 500 гривен.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в понедельник, 24 января.

«Бустеризация — это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы «Поддержка» будут выданы еще 500 гривен для тех граждан, которые будут получать третью дозу» , — сказал Зеленский.

Также он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет.

Как сообщалось, также вакцинированные от коронавируса украинцы в скором времени смогут потратить полученные по программе средства для оплаты коммунальных услуг.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», — рассказал президент.

Агентство Телевидения Новости