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Программа «є-Підтримка»: вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут использовать средства для оплаты «коммуналки»
Украинцы смогут использовать средства, полученные по программе «є-Підтримка», для оплаты коммунальных услуг.
В течение февраля программа «есть-Поддержка» будет расширена для пожилых людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в понедельник, 24 января.
«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», — рассказал президент.
Он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет.
Источник: Интерфакс-Украина
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