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Программа «є-Підтримка»: вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут использовать средства для оплаты «коммуналки»

Программа «є-Підтримка»: вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут использовать средства для оплаты «коммуналки»

Украинцы смогут использовать средства, полученные по программе «є-Підтримка», для оплаты коммунальных услуг.

В течение февраля программа «есть-Поддержка» будет расширена для пожилых людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в понедельник, 24 января.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг», — рассказал президент.

Он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет.

Источник: Интерфакс-Украина

Агентство Телевидения Новости

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