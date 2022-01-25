В Харьковской области произошел пожар в лицее: эвакуировали 200 человек

В Харьковском районе сегодня, 25 января, утром произошел пожар в Казачьелопанском лицее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о возгорании в коммунальном заведении «Казачелопанский лицей» в поселке Казачья Лопань на пл. Школьной,1, поступила спасателям 25 января в 09:50 на номер «101».

К моменту их прибытия в раздевалке лицея горели вещи на площади около 1 кв.м.

До прибытия спасателей администрацией заведения были эвакуированы на улицу 200 учащихся и педагогов.

Пожар локализовали в 09:58, в 10:05 уже ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости