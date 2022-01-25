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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — больше тысячи заболевших, умерли 6 человек

Коронавирус на Харьковщине: за сутки — больше тысячи заболевших, умерли 6 человек

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 038 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 858 из них – жители Харьковского района (817 – города Харькова).

52 заболевших – жители Чугуевского, 45 – Изюмского, 29 – Лозовского, 26 – Купянского, 18 – Красноградского, 10 – Богодуховского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 257 130 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 549 летальных случаев – за минувшие сутки умерли шестеро заболевших.

При этом 235 376 заболевших уже выздоровели (+224 за сутки), 15 205 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 808 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1019 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 2.

Агентство Телевидения Новости

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