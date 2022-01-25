В Купянском районе «скорая» из-за снежных заносов не смогла добраться на вызов: медикам помогли спасатели

В Купянском районе спасатели помогли медикам скорой помощи добраться до места вызова к пожилой пациентке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

24 января в 19:42 на номер «101» от фельдшера бригады скорой медицинской помощи спасателям поступило сообщение о том, что их микроавтобус «Peugeot» не смог преодолеть снежные заносы на пути в село Плескачевка Двуречанской громады в Купянском районе.

Медики направлялись на вызов к женщине, нуждавшейся в немедленной медицинской помощи. До места назначения оставалось около 2-3 км.

Прибывшие на место на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости спасатели установили, что карета скорой помощи дальше не проедет. Поэтому они решили отвезти фельдшера к больной женщине на автомобиле ГСЧС. После оказания помощи больной спасатели вернули медика в медицинскую машину.

Агентство Телевидения Новости