В Харькове пенсионеров учат созданию собственного дела

В Харькове пожилых людей учат, как создать собственное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Занятия для граждан в возрасте 60+ проводятся в рамках нового социального проекта в Харькове – Университет третьего возраста «Протон».

Проект реализован при содействии ХОГА, а также Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства, в качестве партнера – БФ «БО «Let’s Help!»

«Цель проекта – улучшение качества и продолжительности жизни людей пенсионного возраста путем внедрения культуры обучения на протяжении всей жизни, развитие диалога между поколениями и предоставление возможности безбарьерного доступа к неформальному образованию людям в возрасте 60+. Проект неприбылен и функционирует на волонтерских началах. Слушателями Университета могут быть все желающие, имеющие пенсионное удостоверение. Обучение для слушателей бесплатное», — отмечают организаторы.

В рамках проекта слушатели имеют возможность получить новые знания, в частности, по программе «Бизнес и предпринимательство», рассчитанной на активных людей, желающих вести собственное дело и заниматься предпринимательством.

Так, при содействии Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства уже проходят занятия по дисциплинам «Финансовая культура» и «Маркетинг», а вскоре будут добавлены также занятия по тематике «Микропредпринимательство». Занятия проходят на базе и при поддержке Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, студенты Университета могут сформировать для себя индивидуальную обучающую программу с изучением языков, экономики, компьютерной грамотности, основ здорового образа жизни, творческих и спортивных занятий.

Учебный год для слушателей проекта состоит из двух семестров: осеннего — с октября по декабрь и весеннего — с февраля по май.

Набор слушателей продолжается постоянно.

Агентство Телевидения Новости