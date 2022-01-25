СБУ обезвредила банду, которая готовила серию разбойных нападений в Харькове и Житомире
СБУ обезвредила преступную группу, готовившую серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В ходе масштабной операции по предотвращению и нейтрализации угроз подрывной деятельности против государственной безопасности нашей страны в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ.
Организаторы банды – два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Они занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.
Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.
В ходе проведения следственных действий по местам нахождения обоих организаторов группировки правоохранители обнаружили:
специальные технические устройства радиочастотного угнетения,
черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям,
средства связи,
компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.
Кроме изъятого, правоохранители также нашли у злоумышленников взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.
В рамках уголовного производства сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Все обстоятельства правонарушений и всех фигурантов устанавливают.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ в Житомирской и Харьковской областях при координации Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.