В Украине вторая область переходит в «красную» зону карантина

В Украине вслед за Ивано-Франковской областью в «красную» карантинную зону эпидопасности попала Ровенская область.

Такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.

Напомним, Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону карантина накануне, 24 января.

По информации министра здравоохранения Виктора Ляшко, по COVID-показателям ближе всего к «красной» зоне являются Львовская и Черновицкая области. Он отметил, что в этих регионах несколько дней увеличиваются показатели госпитализации и заболеваемости.

Агентство Телевидения Новости