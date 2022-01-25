В Украине вторая область переходит в «красную» зону карантина
В Украине вслед за Ивано-Франковской областью в «красную» карантинную зону эпидопасности попала Ровенская область.
Такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.
Напомним, Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону карантина накануне, 24 января.
По информации министра здравоохранения Виктора Ляшко, по COVID-показателям ближе всего к «красной» зоне являются Львовская и Черновицкая области. Он отметил, что в этих регионах несколько дней увеличиваются показатели госпитализации и заболеваемости.