На Пушкинской в магазине задержали вора

В Харькове 24 января около 19:30 в магазине на улице Пушкинской произошла кража.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, правонарушителем оказался 34-летний житель Харьковской области.

Мужчина взял набор женской косметики на сумму 600 гривен и пытался вынести товар из магазина. Бежать ему помешали продавцы. Женщины удерживали злоумышленника до приезда полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Агентство Телевидения Новости