В МОЗ подсчитали, сколько жизней спасла вакцинация от COVID-19

Почти год назад в Украине стартовал процесс иммунизации от коронавируса.

Как заявляет глава Минздрава Виктор Ляшко, вакцинация сохранила 18 тысяч жизней.

«Вакцинация против COVID-19 уже сохранила 18 000 жизней украинцев. Это факт», – написал он в соцсетях.

Министр пояснил, что цифру вычислили с помощью математического моделирования.

Также Ляшко призвал «усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время» и заверил, что в Украине достаточное количество вакцин.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили две дозы – 14 490 784, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности в стране проведено 29 921 638 прививок.

Как сообщалось, накануне стало известно, что украинцам заплатят за бустерную вакцинацию еще по 500 гривен вдобавок к предыдущей тысяче.

Агентство Телевидения Новости