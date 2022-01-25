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Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки — Минэнергетики

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в январе Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки.

Об этом он сообщил на брифинге.

По словам министра, на сегодня в энергосистеме работают 12 из 15 атомных энергоблоков. После ремонта в течение двух дней два энергоблока будут подключены к энергосистеме, добавил он.

«В конце недели ожидается дополнительно 15-й энергоблок подключить к системе. Таким образом, мы рассчитываем, что атомная генерация будет работать всеми энергоблоками», — отметил Галущенко.

НАЭК «Энергоатом» планировал пройти отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года НАЭК «Энергоатом», несмотря на план задействовать во время отопительного сезона 14 энергоблоков из 15, отключил от энергосистемы два атомных энергоблока. 

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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