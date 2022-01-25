6 главных обсуждаемых событий 2021 года

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Совсем недавно закончился еще один непростой год в условиях пандемии, однако и он не был лишен запоминающихся моментов. Сейчас, как никогда, люди вовлечены в цифровые технологии, и новости со всего мира распространяются невероятно быстро. Давайте же вспомним шесть самых обсуждаемых событий 2021 года.

Война Дональда Трампа с социальными сетями

В наши дни получить «бан» на онлайн-платформе можно по множеству причин: модераторы интернет-форумов блокируют пользователей за оскорбительные публикации, и даже сайты спортивных ставок или онлайн-казино наказывают игроков за несоблюдение правил. Однако в 2021 году мы стали свидетелями уникального прецедента — бывший президент получил блокировку за призывы к беспорядкам.

Незадолго до инаугурации Джо Байдена толпа людей штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия. Ситуация продолжала накаляться, а сотрудники и официальные лица даже сообщали об опасениях за свою жизнь.

Социальная сеть Twitter отреагировала на эти события радикально, навсегда удалив профиль Дональда Трампа за попытки подорвать демократию США призывами к насилию. Это был первый и единственный в истории интернета подобный случай.

Судно село на мель в Суэцком канале

Казалось бы, пандемия. Что может быть хуже? А как насчет самой дорогостоящей в истории блокировки Суэцкого канала в период пандемии? Когда в марте 2021 года главный транспортный путь был заблокирован севшим на мель судном Ever Given, мир приготовился к худшему.

Высвободить судно и возобновить движение стало задачей первостепенной важности, так как блокировка канала обходилась мировой экономике в огромную сумму. По заявлениям экспертов, каждый день блокировки оценивается в сумму от $6 до $10 миллиардов.

Однако этот случай послужил вдохновением для пользователей интернета и породил множество мемов. Долгое время Twitter был наводнен ими, а особую популярность получило фото, где комично маленький экскаватор пытается выкопать гигантский контейнеровоз.

Варежки Берни Сандерса

Старичок в перчатках в холодный вашингтонский день вряд ли попал бы в заголовки новостей. Но замерзший Берни Сандерс в вязаных варежках — это совсем другое дело.

Интернет быстро увидел почву для шуток и новых мемов: фото сенатора вставляли в сцены различных фильмов — благодаря социальным сетям Берни Сандерс побывал и в Средиземье, и на совещании Мстителей. Один сайт с мемами даже создал функцию, с помощью которой можно было вставить прославившееся фото на любой фон в Google Street View. В то время Берни был у всех на устах, только ему самому, наверное, было не очень смешно.

НЛО заснято на видео

НЛО будоражат умы людей не одно десятилетие, и каждый год появляются новые заявления о летающих тарелках. Разумеется, в большинстве случаев это оказываются птицы и самолеты, которых люди принимают за пришельцев из-за плохой видимости. Однако некоторые свидетельства объяснить не так легко, а если о подобном сообщают военные США, то внимание всего мира будет приковано к этому событию.

На опубликованной в 2021 году записи мы наблюдаем учения ВМС США у берегов Калифорнии в 2004 году. На видео запечатлен черный объект в форме блюдца, парящий над океаном, а затем внезапно исчезающий под водой. На поиски даже была отправлена подводная лодка, однако ничего найти не удалось.

Пентагон подтвердил подлинность записи и в данный момент занимается дальнейшим изучением в рамках программы «неопознанных воздушных явлений» (UAP). Этот случай возродил общественный интерес к НЛО и получил широкий резонанс в социальных сетях.

Агентство Телевидения Новости