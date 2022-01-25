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В Харькове из продажи изымают опасную посуду из Китая

В Харькове из продажи изымают опасную посуду из Китая

В Харькове из продажи изымают нейлоновые половники, в которых была обнаружена миграция опасных веществ — первичных ароматичных аминов.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Данная посуда завезена в Украину из Китая. Продукция транспортировалась через Францию в Украину (получатель: «АШАН Украина», S95 – Борисполь, 08301).

Китайский производитель продукции — Yangjiang Mojiang Industry & Trade Co, экспортер — GUANGDONG EKA INDUSTRIAL INVESTMENT CO, LTD UNIT 1201, BLOCK E, POLY WORLD TRADE CENTER.

«В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», — сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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