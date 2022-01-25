На Харьковщине депутата райсовета разоблачили в фальсификации Covid-сертификатов

СБУ разоблачила межрегиональную группу по фальсификации Covid-сертификатов и негативных ПЦР-тестов, которую возглавлял депутат одного из районных советов Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор «Центра первичной медико-санитарной помощи» одного из районов Харьковской области, к тому же депутат местного совета. Кроме того, к сделке причастны двое жительниц Луганщины, возглавлявших частную коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом, а поддельные Covid-сертификаты были частью «пакета» их клиентов.

Депутат местного совета отвечал за «достоверность» фальшивок. Он обеспечивал внесение данных украинцев в электронную систему eHealth по прививке украинцев, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка в 2,2 тыс. грн.

Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали 8 эпизодов этой незаконной деятельности. В ходе обысков в офисных помещениях коммерсантов в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области правоохранители изъяли документы, подтверждающие деятельность злоумышленников.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по:

ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений);

ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, избрание им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей.

Продолжается следствие, все причастные к незаконной схеме лица устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости