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«Все под контролем, причин для паники нет». Зеленский заявил, что Харьков никогда не оккупируют

«Все под контролем, причин для паники нет». Зеленский заявил, что Харьков никогда не оккупируют

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией.

Об этом он написал в комментарии под видео, размещенном в Instagram.

Зеленский подчеркнул, что итог вчерашнего заседания СНБО – «не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для общества и граждан».

«Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет», – отметил президент.

В комментариях один из пользователей написал: «Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией». На эту фразу президент отреагировал словами: «И не будет никогда оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!». 

Напомним, в интервью Washington Post Зеленский заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией. Он также отметил, что сейчас в Украине есть немало русскоязычных граждан, которые поддерживают Украину – даже тех, кто имел определенные сантименты в отношении России после оккупации Крыма и части Донецкой области и Луганской области. Президент убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины.

Позже пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский «размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть». 

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — отметил он.

По словам командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка, среди разных сценариев России 20 февраля отмечается как дата, после которой возможно вторжение в Украину. Тогда завершатся Олимпийские игры в Пекине и совместные российско-белорусские военные учения.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости

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