Один погибший и трое пострадавших: ДТП в районе Коротича

Сегодня около 16:30 на трассе в районе поселка Коротич столкнулись две фуры и Volkswagen Amarok.

Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.

В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости