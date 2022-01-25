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Один погибший и трое пострадавших: ДТП в районе Коротича

Один погибший и трое пострадавших: ДТП в районе Коротича

Сегодня около 16:30 на трассе в районе поселка Коротич столкнулись две фуры и Volkswagen Amarok.

Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.

В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Один погибший и трое пострадавших: ДТП в районе Коротича

Агентство Телевидения Новости

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