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Один погибший и трое пострадавших: ДТП в районе Коротича
Сегодня около 16:30 на трассе в районе поселка Коротич столкнулись две фуры и Volkswagen Amarok.
Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1.
В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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