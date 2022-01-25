В Киеве протестующие «ФОПы» штурмовали парламент, есть задержанные (видео)

Сегодня, 25 января, в Киеве под зданием Верховной Рады с утра идет акция за отмену обязательных кассовых аппаратов для ФЛП продолжается с утра, 25 января.

Из-за протестов правоохранители перекрыли автомобильное движение возле Верховной Рады.

За соблюдением публичной безопасности следят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.

«ФОПовцы» пытались прорваться в здание.

Участники акции сначала подошли почти к двери здания парламента, но правоохранители через несколько минут оттеснили их назад.

Во время этого произошла потасовка между участниками акции и правоохранителями.

Отдельных митингующих, пытавшихся прорваться к дверям Рады, полицейские останавливали и отпускали обратно в толпу. Протестующие зажгли файеры.

По словам корреспондента УНИАН, большинство депутатов покинули здание парламента – почти все они вышли через подвал.

После задержаний и толкотни у здания парламента правоохранители оттеснили представителей движения #SaveФОП на 20 метров от стен ВР и стали устанавливать там временные металлические заборы.

По периметру здания ВР находится несколько сотен правоохранителей в спецоборудовании.

После 16 часов правоохранители оттеснили митингующих от стен парламента к сцене, которая расположена чуть дальше, и сейчас продолжаются массовые задержания.

Во время давки и столкновений пострадали и правоохранители, и протестующие. В частности, полицейские парамедики оказали помощь одному из митингующих, которому стало плохо, когда его вели к полицейскому автобусу.

Также оказывают помощь правоохранителям, которым в глаза попал слезоточивый газ.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем того, как четырех человек из числа митингующих правоохранители вывели под руки из-под здания ВР. Сейчас они общаются с правоохранителями за пределами митинга.

Уже задержаны более десяти участников акции. Их по очереди заводят в полицейский автобус, перед тем обыскав каждого.

Как отмечается, задерживают только мужчин: корреспондент УНИАН стал свидетелем, как женщину вывели с территории митинга и отпустили.

Сотрудник полиции уточнил, что граждан повезут в Деснянский райотдел полиции.

Источник: УНИАН

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