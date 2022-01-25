И корм, и полезная добавка: харьковчане могут сдать новогодние елки для животных в экопарк

Уже четвертый год подряд у харьковчан есть прекрасная возможность не просто выбросить новогоднюю «зеленую красавицу» на мусорку, а сделать доброе дело — привезти ее в экопарк, чтобы угостить четырехлапых постояльцев.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь Фельдман Экопарка

Здесь им обязательно найдут применение: то есть, если елка сухая, она пойдет на переработку; если елка зеленая, там, не распроданная, либо сразу после праздников, то она пойдет на обогащение среды обитания и на пищевую подкормку, потому что действительно это очень полезная добавка. У всех животных свой правильный рацион питания, это не основной корм, это как бы добавление

Принимаются любые представители семейства сосновых, говорит Сергей Попов, начальник сектора копытных. Единственное правило – дерево должно быть без химической обработки.

Сергей Попов, начальник сектора копытных

Порошки всякие, всякие масла, которыми люди обрабатывают, чтобы в доме пахло. Полностью убираем все остатки новогодних украшений: всякие проволоки, мишура, какие-то, вот, клеенки…

Даже несмотря на то, что большинство людей привозят елки без украшений, тщательной проверке и осмотру поддается каждая. Ведь малейшая упущенная мелочь – кусочек веревки, мишуры или стекла может нанести большой вред как животным, так и технике по переработке. Конечно, основная часть деревьев идет в качестве пищевой добавки для копытных и грызунов.

Владимир Сергиенко, ветеринарный врач Фельдман Экопарка

У хвої, хвойних дерев багато вітамінів, поживних речовин, які покращують травлення їхнє. Так само там містяться 10 процентів протеїну, то єсть, білка. Щас у нас на даний момент зима, вітамінів брать нема з чого, ми то їм даєм, там, різноманітні препарати, вітаміни, порошки. Але щас всі самки, получається, вагітні, кітні, там сукрольні, і їм нада велика кількість поживних речовин, для того, щоб їхній плод гарно розвивався.

А вот приматы, хищники, птицы – у них елки и ветки используются для обогащения вольеров. В настоящее время в экопарк уже привезено более 1000 елок.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь Фельдман Экопарка

Больше всего было сразу после Нового года, большие партии были от продавцов, нераспроданное, ну, и после Нового года, Старого Нового года и вот, после Крещения еще везут елки. Я думаю, какое-то время акция будет продолжаться. В прошлом году последние елки привозили даже в мае.

Поэтому самые неторопливые все еще могут приобщиться к акции, а если согласовать свои действия с соседями или знакомыми и собрать сразу несколько елок, то работники экопарка сами приедут и заберут их. Необходимо только позвонить в инфоцентр и договориться о времени и месте.

Автор: Ксения Табака

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