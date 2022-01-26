Где сегодня нет воды в Харькове (адреса отключений)

Сегодня, 26 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 26.01.22 г.; ул. 23 августа, 51, пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 27.01.22 г.

Киевский районул. Костомаровская, 14 к 17:00 26.01.22 г.; б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.22 г.

Московский районул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Власенко, 22 (п. №3), ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) в 20:00 26.01.22 г.

Основанский район:шоссе Мерефянское, 18 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26.01.22 г.

Слободской район:пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк), ул. Костичева, 17 (стояк) до 17:00 26.01.22 г.

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