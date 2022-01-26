В Украине — более 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 321 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 25 января в Украине: зафиксировали 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 809, медработников – 642», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3073 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 141; 5 514 человек выздоровели», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Днем ранее, 25 января, за сутки выявили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 913 809 случаев коронавируса; выздоровели 3 596 715 заболевших; летальных случаев – 99 584.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:

г. Киев – 1919;

Винницкая область – 1297;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 804;

Донецкая область – 1018;

Житомирская область – 932;

Закарпатская область – 734;

Запорожская область – 467;

Ивано-Франковская область – 1972;

Киевская область – 872;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 478;

Львовская область – 1886;

Николаевская область – 440;

Одесская область – 1319;

Полтавская область – 831;

Ровенская область – 1110;

Сумская область – 1209;

Тернопольская область – 890;

Харьковская область – 1506;

Херсонская область – 508;

Хмельницкая область – 1471;

Черкасская область – 690;

Черновицкая область – 1060;

Черниговская область – 257.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки в Украине 81 736 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 92 дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу — 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек

С начала вакцинальной кампании прививки от ковида получили 15 221 308 человек, из них первую дозу – 15 221 306 человек, две дозы – 14 519 768 человек, дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека.

В общей сложности в стране проведено 30 003 374 прививки.

Агентство Телевидения Новости