В Украине — более 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика по регионам
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 321 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 25 января в Украине: зафиксировали 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 809, медработников – 642», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3073 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 141; 5 514 человек выздоровели», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Днем ранее, 25 января, за сутки выявили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 913 809 случаев коронавируса; выздоровели 3 596 715 заболевших; летальных случаев – 99 584.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:
г. Киев – 1919;
Винницкая область – 1297;
Волынская область – 530;
Днепропетровская область – 804;
Донецкая область – 1018;
Житомирская область – 932;
Закарпатская область – 734;
Запорожская область – 467;
Ивано-Франковская область – 1972;
Киевская область – 872;
Кировоградская область – 121;
Луганская область – 478;
Львовская область – 1886;
Николаевская область – 440;
Одесская область – 1319;
Полтавская область – 831;
Ровенская область – 1110;
Сумская область – 1209;
Тернопольская область – 890;
Харьковская область – 1506;
Херсонская область – 508;
Хмельницкая область – 1471;
Черкасская область – 690;
Черновицкая область – 1060;
Черниговская область – 257.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 81 736 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 92 дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу — 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек
С начала вакцинальной кампании прививки от ковида получили 15 221 308 человек, из них первую дозу – 15 221 306 человек, две дозы – 14 519 768 человек, дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека.
В общей сложности в стране проведено 30 003 374 прививки.