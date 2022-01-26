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Под Харьковом медики «скорой» более километра добирались пешком по снегу к пациентке

Под Харьковом медики «скорой» более километра добирались пешком по снегу к пациентке

В Харьковской области на вызовы к пациентам, где не могут проехать специализированные автомобили, для оказания экстренной медицинской помощи медработники идут пешком.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 25 января бригаде медиков «скорой» пришлось пройти пешком более километра, чтобы помочь пожилой женщине.

«Бригада ЭМД 1309, преодолев пешком расстояние более одного километра, оказала экстренную медицинскую помощь пожилой жительнице пгт Золочев», — сказано в сообщении.

Под Харьковом медики «скорой» более километра добирались пешком по снегу к пациентке

Под Харьковом медики «скорой» более километра добирались пешком по снегу к пациентке

Агентство Телевидения Новости

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