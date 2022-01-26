В Харькове на 6-летнего ученика упали футбольные ворота: будут судить замдиректора частного лицея

В Харькове будут судить заместителя директора одного из частных лицеев, где на спортплощадке произошел несчастный случай с учеником.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении фигуранта утвержден и направлен в суд по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2021 года 6-летний ученик частного лицея в Московском районе Харькова ожидал своих родителей у футбольных ворот на территории учебного заведения, где играли другие дети. В этот момент на 6-летнего ученика рухнули металлические ворота.В результате этого ребенка доставили в больницу с телесными повреждениями.

Установлено, что служащий частного лицея не принял меры, направленные на создание безопасных условий для использования футбольных ворот, из-за чего 6-летний мальчик травмировался.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч гривен или без такового.

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