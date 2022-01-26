Американский телеканал обозначил Харьков российским (видео)
Всемирно известный американский канал CNN снял сюжет об Украине и назвал Харьков российским городом.
На «ляп» обратил внимание Вадим Кудрявцев в Facebook.
«CNN приписывает Харьков России. Оказывается, и на старуху Аманпур бывает проруха», — подписал автор свой пост.
В сюжете рассказывали о ситуации в Украине и напряженной ситуации относительно нападения РФ. В правом верхнем углу, на протяжении 20 секунд, в качестве возможного месторасположения событий, было указано «Харьков, Россия».
На видео показали также танки и военную технику.
В комментариях подписчики отметили, что США специально толкают Россию на Украину.
Идут на все, чтобы разрушить рынок ценных бумаг.
У CNN случайки не случаются…толкают Россию на Украину.
Они боятся, что играют чужую игру, и хотят свалить, но их не пускают
CNN «лажает» не в первый раз
Как отмечают СМИ, на СNN делают подобные ошибки не впервые. Так, канал в новогоднем выпуске 2019 года назвал оккупированный Крым российским, а в материале о том, как в разных странах отмечают праздник Нового года, телеканал опубликовал фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью «Simferopol, Russia».
Источник: РБК-Украина