Американский телеканал обозначил Харьков российским (видео)

Всемирно известный американский канал CNN снял сюжет об Украине и назвал Харьков российским городом.

На «ляп» обратил внимание Вадим Кудрявцев в Facebook.

«CNN приписывает Харьков России. Оказывается, и на старуху Аманпур бывает проруха», — подписал автор свой пост.

В сюжете рассказывали о ситуации в Украине и напряженной ситуации относительно нападения РФ. В правом верхнем углу, на протяжении 20 секунд, в качестве возможного месторасположения событий, было указано «Харьков, Россия».

На видео показали также танки и военную технику.

В комментариях подписчики отметили, что США специально толкают Россию на Украину.

Идут на все, чтобы разрушить рынок ценных бумаг.

У CNN случайки не случаются…толкают Россию на Украину.

Они боятся, что играют чужую игру, и хотят свалить, но их не пускают

CNN «лажает» не в первый раз

Как отмечают СМИ, на СNN делают подобные ошибки не впервые. Так, канал в новогоднем выпуске 2019 года назвал оккупированный Крым российским, а в материале о том, как в разных странах отмечают праздник Нового года, телеканал опубликовал фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью «Simferopol, Russia».

Источник: РБК-Украина

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