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Сегодня 11:50
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Тройное ДТП на Клочковской: есть пострадавшие

Сегодня в 07:30 на улице Клочковской столкнулись автомобили BMW, Volkswagen Transporter и ВАЗ 2110.  

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, водители транспортных средств получили ушибы.

Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управлявшая BMW, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилями ВАЗ (водителю 66 лет) и Volkswagen (водителю 45 лет).

На месте работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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