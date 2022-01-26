Тройное ДТП на Клочковской: есть пострадавшие

Сегодня в 07:30 на улице Клочковской столкнулись автомобили BMW, Volkswagen Transporter и ВАЗ 2110.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, водители транспортных средств получили ушибы.

Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, управлявшая BMW, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилями ВАЗ (водителю 66 лет) и Volkswagen (водителю 45 лет).

На месте работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости