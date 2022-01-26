В центре Харькова двое грабителей с ножом напали на мужчину

В Харькове патрульные задержали двух мужчин, предположительно причастных к разбою.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, сегодня ночью во время патрулирования Московского района города полицейские получили сообщение о разбое. По предварительной информации, двое неизвестных, угрожая пострадавшему предметом, похожим на нож, завладели его мобильным телефоном и денежными средствами, после чего убежали в неизвестном направлении.

Полицейские передали информацию с описанием вероятных нападающих в радиоэфир и приступили к поиску. Во время отработки вызова на переулке Руставели патрульные заметили двух мужчин, подпадавших под ориентировку.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства дела теперь будут выяснять следователи.

Агентство Телевидения Новости