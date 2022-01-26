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В Харькове у пьющего отца забрали двоих детей-подростков

В Харькове у пьющего отца забрали двоих детей-подростков

Харьковские полицейские изъяли двух несовершеннолетних детей из опасной среды, в которой они находились, проживая с отцом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 января правоохранители совместно с представителем службы по делам детей по Киевскому району повторно посетили и проверили условия пребывания детей.

Установлено, что 48-летний мужчина в течение длительного времени злоупотребляет алкогольными напитками, становится агрессивным и совершает домашнее насилие физического и психологического характера в отношении детей. Правонарушитель нигде не работает и не исполняет родительские обязанности.

14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика правоохранители передали родной тете, которая обязалась помочь подросткам. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские составили в отношении отца два административных протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и два протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Решение о наложении административного взыскания будет приниматься судом.

Агентство Телевидения Новости

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