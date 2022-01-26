Сегодня 13:00
Просмотров: 132
На Баварии во время пожара в доме пострадала женщина
В Новобаварском районе Харькова во время пожара в частном доме пострадала женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Информация о пожаре на улице Старо-Григоровской, 5 поступила спасателям 25 января в 17:10. На момент их прибытия в частном доме горела одна из комнат и крыша. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Во время пожара пострадала 72-летняя женщина.
С ожогами пострадавшую медики скорой помощи доставили в больницу.
В 19:12 спасатели пожар ликвидировали.
Причины возгорания устанавливают.
Загрузка...