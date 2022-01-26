На Баварии во время пожара в доме пострадала женщина

В Новобаварском районе Харькова во время пожара в частном доме пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре на улице Старо-Григоровской, 5 поступила спасателям 25 января в 17:10. На момент их прибытия в частном доме горела одна из комнат и крыша. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Во время пожара пострадала 72-летняя женщина.

С ожогами пострадавшую медики скорой помощи доставили в больницу.

В 19:12 спасатели пожар ликвидировали.

Причины возгорания устанавливают.

Агентство Телевидения Новости