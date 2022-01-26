Крупным предприятиям Харьковщины возмещено почти 9 миллиардов гривен НДС

На счета 28 крупных предприятий Харьковщины в 2021 году возмещено из бюджета почти 9 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Как отметил заместитель начальника межрегионального управления Валерий Любичев, возмещение в этом году превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 2 миллиарда гривен.

«Наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС получили представители сферы добывающей промышленности. Приоритетом деятельности налоговых органов остается робота, направленная на предупреждение рисковых операций, что невозможно без налаженных партнерских отношений с плательщиками налогов», — отметил Валерий Любичев.

Также в Северном межрегиональном управлении сообщили, что постановлением Правления НБУ «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов» установлена обязанность юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям в случае отсутствия монет мелких номиналов проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, оформляемом при возврате средств при возврате товара.

Под округлением понимается математическая операция, заключающаяся в увеличении или уменьшении числа с соответствующей точностью.

Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов.

Учитывая нормы Налогового кодекса Украины, средства, полученные в результате округлений, не включаются в налогооблагаемую базу НДС.

Агентство Телевидения Новости