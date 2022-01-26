На Павловом Поле мужчина выпал из окна многоэтажки

На Павловом Поле из окна многоэтажки сегодня, 26 января, утром выпал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие произошло на улице 23 Августа, 39. Сообщение о происшествии на номер службы спасения «101» поступило в 9:18.

54-летний мужчина выпал из окна пятого этажа и упал на крышу пристроенного к зданию одноэтажного магазина.

Он получил серьезные травмы, но выжил. У пострадавшего предварительно диагностировали перелом позвоночника и обеих ног.

Приехавшие на место спасатели помогли медикам скорой помощи его снять с крыши.

После того, как медики осмотрели пациента, спасатели закрепили мужчину на спинальном щите. Затем с помощью пожарных стремянок и спасательных веревок они спустили его с крыши и погрузили в автомобиль «скорой».

После этого спасатели поехали вместе с медиками в больницу, чтобы там переложить травмированного со щита и специальную медицинскую каталку.

Спасательная операция заняла около одного часа. В ней участвовали 10 сотрудников ГСЧС.

Фото и видео с места происшествия также были опубликованы в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости